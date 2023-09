Wetter in Berlin: Der Spätsommer dreht noch einmal auf – So warm wird es

Der Sommer nimmt kein Ende: In Berlin und Brandenburg wird es in dieser Woche noch einmal sehr warm. Das ist die Vorhersage.

Viele Menschen sind im vergangenen August am Spreeufer an der East Side Gallery. (Archvibild)

Berlin/Potsdam. Der Spätsommer geht in die Verlängerung: In dieser Woche erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg warmes und heiteres Wetter. Der Grund ist ein Hochdruckeinfluss. Die eingeflossene Luftmasse erwärmt sich in den nächsten Tagen, hieß es am Montag vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Am Montag ziehen regional zuerst noch dünne Wolkenfelder durch – bei Höchstwerten zwischen 21 und 23 Grad. In der Nacht zum Dienstag zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel, Regen wird nicht erwartet. In der zweiten Nachthälfte tritt Nebel auf. Es kühlt auf Werte zwischen 5 und 12 Grad ab.

Am Dienstag löst sich der Nebel auf und es wird wieder heiter. Zeitweise können Wolken aufziehen, es bleibt weiterhin regenfrei. Die Temperaturen klettern nun schon auf Werte zwischen 22 und 26 Grad. Nachts wird es laut DWD gering bewölkt bis wolkig. Örtlich bildet sich Nebel – bei Tiefstwerten zwischen 11 und 16 Grad. Auch am Mittwoch und Donnerstag bleibt das Wetter beständig. Der DWD erwartet Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad.

Wetter in Berlin und Brandenburg – Die Vorhersage des DWD im Detail:

Dienstag, den 26. September: Am Dienstag zu Beginn oftmals noch Dunst- oder Nebelfelder, zum Vormittag auflösend. Anschließend bei etwas Quellbewölkung oftmals heiter. Niederschlagsfrei. Wärmer, Temperaturanstieg auf 23 bis 26 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt bis wolkig und niederschlagsfrei. Streckenweise Dunst oder Nebel. Tiefsttemperatur 16 bis 11 Grad. Schwachwindig.

Mittwoch, den 27. September: Am Mittwoch oftmals heiter, im Tagesverlauf etwas Quellbewölkung. Am Morgen stellenweise noch Dunst oder Nebel, rasch auflösend. Trocken. Höchstwerte 24 bis 27 Grad. Schwachwindig. In der Nacht zum Donnerstag gering bewölkt, teils wolkig und niederschlagsfrei. Abkühlung auf 15 bis 12 Grad. Schwacher Südwind.

Donnerstag, den 28. September: Am Donnerstag nach teils heiterem Start zunächst überwiegend wolkig. Ab dem Nachmittag bei etwas Quellbewölkung vermehrt heiter. Trocken. Höchstwerte 24 bis 27 Grad. Schwacher Südwestwind. In der Nacht zum Freitag gering bewölkt bis wolkig und niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 14 bis 11 Grad. Schwacher Südwestwind.

