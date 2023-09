Stübgen informiert sich über Kontrollen gegen Schleuser

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) will sich an diesem Montag (12.00 Uhr) über den Einsatz der Polizei gegen Schleuserkriminalität und illegale Einreisen informieren. Seit fast zwei Wochen sind neben der Bundespolizei auch verstärkt Einsatzkräfte der Polizeidirektionen Ost und Süd mit Kontrollen befasst. Im Spree-Neiße-Kreis will Stübgen am Montag nun eine Zwischenbilanz der Einsätze gegen Schleuser ziehen. Derzeit werden in dieser Grenzregion zu Polen mehrfach am Tag Migranten aufgegriffen.