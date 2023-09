Wahlen Freie Wähler ziehen mit Péter Vida in Landtagswahl

Peter Vida (BVB/Freie Wähler) spricht in der Debatte des Landtages.

Die Brandenburger Vereinigten Bürgerbewegungen und Freien Wähler (BVB/Freie Wähler) gehen mit Péter Vida als Spitzenkandidaten in die Landtagswahl im kommenden Jahr. Der Fraktions- und Landesvorsitzende wurde am Sonntagabend bei einer Zentralversammlung in Bernau (Kreis Barnim) mit 97 Prozent Zustimmung auf den ersten Platz der Landesliste gewählt.