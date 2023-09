Unbekannte sprengen Geldautomaten in Berlin-Spandau

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag einen Geldautomaten in Berlin-Spandau gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, riefen mehrere Anwohner die Polizei, nachdem sie einen lauten Knall hörten. Zudem sollen sie beobachtet haben, wie mehrere Personen aus dem Vorraum einer Bankfiliale am Posthausweg kamen und mit einem dunklen Auto flüchteten. Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Eingangstür aufgehebelt und dann der Automat gesprengt. Ob Geldkassetten gestohlen wurden, ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.