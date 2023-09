Tausende demonstrieren für „Bildungswende“ in Deutschland

Für bessere Bildung sind Tausende Menschen in mehreren Städten bundesweit auf die Straße gegangenen. Allein in Berlin-Mitte protestierten 4500 Menschen, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Die Veranstalter sprachen von 7000 Teilnehmern in der Hauptstadt und insgesamt von bisher mehr als 15.000. Demos unter dem Motto „Bildungswende jetzt!“ fande unter anderem noch in Köln, München, Bremen, Hamburg und Hannover statt. Es lagen zunächst noch nicht aus allen der knapp 30 teilnehmenden Städte Zahlen vor.

In Berlin waren auch viele Kinder im Protestzug zu sehen. „Ihr spart unsere Zukunft kaputt“ stand etwa auf einem der Transparente. Teilnehmer forderten unter anderem ein Sondervermögen für Bildung. Sie trugen symbolisch eine Figur unter einem Stein zum Roten Rathaus: „das erdrückte Bildungssystem“, wie die Veranstalter mitteilten.

Hinter dem Appell steht ein Bündnis aus Bildungsorganisationen, Gewerkschaften sowie Eltern- und Schülervertretungen. Deutschland stecke in einer der schwersten Bildungskrisen seit Gründung der Bundesrepublik, hieß es. Bemängelt werden unter anderem fehlende Kitaplätze, ein Mangel an Lehrkräften sowie Erzieherinnen und Erziehern und ungleiche Bildungschancen. „Jetzt muss umgesteuert werden“, hieß es im Aufruf. Stattdessen drohten in dem Bereich noch Kürzungen.