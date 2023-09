Ministerpräsident geht für Wahlkreis Spree-Neiße ins Rennen

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke tritt bei der Landtagswahl im Herbst 2024 wieder als SPD-Direktkandidat im Wahlkreis 41 (Spree-Neiße) in Südbrandenburg an. Der 61-Jährige wurde bei der Wahlveranstaltung in Forst am Samstag einstimmig gewählt, wie die SPD mitteilte. Woidke hatte 2009, 2014 und 2019 das Direktmandat in seinem Heimatwahlkreis Spree-Neiße I gewonnen. 2019 hatte er sich in seinem Wahlkreis mit rund 36 Prozent der Erststimmen recht knapp gegen den AfD-Kandidaten Steffen Kubitzki (32 Prozent) durchgesetzt.

Ministerpräsident Dietmar Woidke tritt bei der Landtagswahl wieder als SPD-Direktkandidat in Südbrandenburg an.

Woidke lebt in der Kleinstadt Forst in der Grenzregion zu Polen. „Hier ist meine Heimat. Ich will die Menschen hier, meine Nachbarinnen und Nachbarn, weiter im Landtag Brandenburg vertreten und mich für sie einsetzen“, sagte Woidke laut Mitteilung.

Am 22. September 2024 wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Ministerpräsident Woidke will wieder als SPD-Spitzenkandidat antreten.