Saleh: Energiewende darf nicht an sozialer Frage scheitern

Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit müssen nach Überzeugung der Berliner SPD Hand in Hand gehen. „Klimaschutz ist eine Kernaufgabe der Sozialdemokratie“, sagte der SPD-Landesvorsitzende Raed Saleh beim Landesparteitag am Samstag in Berlin-Lichtenberg. „Wir haben uns vorgenommen, Berlin möglichst bis 2040 klimaneutral zu machen.“ Klimaschutz dürfe aber nicht sozial ungerecht sein und die Energiewende nicht an der sozialen Frage scheitern.