Giffey ist besorgt über verbreitete rechtsextreme Ansichten

Berlins SPD-Landesvorsitzende und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey hat sich besorgt über die politische Stimmungslage in Deutschland geäußert. Immer mehr Menschen in Deutschland teilten rechtsextreme Ansichten, immer mehr wendeten sich von den demokratischen Parteien ab, sagte Giffey am Samstag beim SPD-Landesparteitag in Berlin-Lichtenberg. „Das muss uns ernsthaft beschäftigen“, so die SPD-Politikerin. „Keine Partei darf sich hier wegducken, wir als SPD erst recht nicht!“