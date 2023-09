Tiere Landgestüt in Neustadt (Dosse) hält rund 400 Pferde

Rund 400 Pferde werden jährlich im Brandenburgischen Haupt- und Landgestüt in Neustadt (Dosse) bewirtschaftet. Etwa 310 der Pferde seien dabei Eigentum der Stiftung, erklärte die Geschäftsführerin, Regine Ebert, auf Anfrage. „Es sind im Wesentlichen Warmblutpferde.“ Die Zahl habe sich in den über 20 Jahren seit Stiftungsgründung kaum verändert, so Ebert.