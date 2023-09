Bonucci mit Bundesliga-Debüt für Union Berlin

Nach seinem Debüt für Union Berlin in der Champions League feiert Leonardo Bonucci nun auch seine Premiere in der Fußball-Bundesliga. Der italienische Europameister von 2021 ersetzt im Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Abwehr erneut den verletzten Robin Knoche. Laut dem Datenanbieter Opta ist Bonucci mit einem Alter von 36 Jahren und 145 Tagen der älteste Feldspieler seit 21 Jahren, der in der Bundesliga debütiert. Im August 2002 hatte demnach damals Hannovers Carsten Linke mit 36 Jahren und 326 Tagen seine Bundesliga-Premiere gefeiert. Bei Hoffenheim steht Neuzugang Anton Stach erstmals in der Startelf. Zudem beginnen die Kraichgauer mit dem früheren Union-Profi Grischa Prömel.