Bonucci bei Union Berlin vor Bundesliga-Debüt

Der Italiener Bonucci könnte gegen Hoffenheim am Samstag sein Bundesliga-Debüt für Union feiern.

Nach seinem ersten Einsatz für den 1. FC Union Berlin in der Champions League steht Neuzugang Leonardo Bonucci nun vor seinem Debüt in der Fußball-Bundesliga. „Es sieht gut aus. Er fühlt sich gut“, berichtete Trainer Urs Fischer vor dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Er hatte jetzt zwei Tage, um sich gut zu erholen.“