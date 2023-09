Verdi kündigt Proteste beim SPD-Parteitag an

Zum Auftakt des SPD-Landesparteitags am Samstag hat die Gewerkschaft Verdi eine Protestkundgebung angekündigt. „Die Beschäftigten fordern, dass die Zusage aus dem Koalitionsvertrag, die Tochterunternehmen „schnellstmöglich“ zurückzuführen, nun auch umgesetzt wird“, teilte Verdi Berlin-Brandenburg am Freitag mit. „Angesichts explodierender Kosten und jahrelanger Schlechterstellung ist die Geduld am Ende.“ In den aktuellen Haushaltsverhandlungen müsse ausreichend Geld für die vollständige Rückführung eingeplant werden.