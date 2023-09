Basketballerin Sabally von WNBA ausgezeichnet

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat in der WNBA eine besondere Auszeichnung erhalten. Die 25-Jährige von den Dallas Wings wurde zum Most Improved Player 2023 ernannt, wie ihr Club am Donnerstag mitteilte. Diese Auszeichnung erhält die Spielerin, die im Vergleich zur Vorsaison laut WNBA die größte Entwicklung vollzogen hat.

Sabally hat in ihrer vierten Saison in der nordamerikanischen Top-Liga in 38 Hauptrundenspielen durchschnittlich 18,6 Punkte, 8,1 Rebounds und 4,4 Assists erzielt. In der Spielzeit davor waren ihr in 11 Spielen durchschnittlich 11,3 Punkte, 4,8 Rebounds und 2,1 Assists gelungen.

In den diesjährigen Playoffs hat die frühere Berlinerin mit Dallas das Halbfinale gegen die an Nummer eins gesetzte Mannschaft der Las Vegas Aces erreicht. In der Best-of-Five-Serie sind drei Siege zum Einzug in die Finalserie notwendig. Das erste Spiel findet am 24. September statt.