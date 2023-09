Verkehr Mann auf Lastenrad fährt Fußgängerin an und flüchtet

Ein Mann auf einem Lastenfahrrrad hat in Berlin-Fennpfuhl eine Seniorin angefahren und sich dann vom Unfallort entfernt. Mit einem Oberschenkelbruch kam die 84-Jährige in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.