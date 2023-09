Erst Sonne, dann kälter in Berlin - Was ein Ex-Hurrikan damit zu tun hat

Berlin. Am heutigen Donnerstag wird es in Berlin und Brandenburg noch einmal sehr freundlich. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) steigen die Temperaturen auf bis zu 29 Grad, dazu gibt es viel Sonne. Erst am Abend soll es sich von Westen her eintrüben. In der Prignitz seien dann erste Schauer undauch Gewitter möglich, die in der Nacht auch Berlin erreichen. Es kühlt auf Werte zwischen 14 und 17 Grad ab.

Am Freitag wird es zunächst stark bewölkt, dabei tritt schauerartiger Regen auf. Am Nachmittag lockert es dann allmählich auf und es bleibt trocken. Die Temperatur liegt bei etwa 21 Grad. Nachts ziehen einige Wolkenfelder auf, es wird kein Regen erwartet. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad.

Nach einem wechselhaften und recht kühlen Wochenende verspricht ausgerechnet der Ausläufer von Ex-Hurrikan "Nigel" wieder wärmere Temperaturen. Laut dem Portal Kachelmannwetter stützt "Nigel" das Hochdruckgebiet östlich von uns. Mit südöstlichem Wind strömt trockene Festlandsluft nach Deutschland. Wie es nach der Wochenmitte weitergeht, lässt sich laut Kachelmannwetter noch nicht genau vorhersagen.