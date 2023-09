Flucht vor Verkehrskontrolle: Mann schwer verletzt

Ein Mann ist bei der Flucht vor einer Verkehrskontrolle in Herzsprung (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) mit einem gestohlenen Auto gegen eine Straßenlaterne geprallt. Dabei sei er schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach beschleunigte der Mann das Auto, als Polizisten es in der Nacht auf Donnerstag kontrollieren wollten. Kurz darauf kam es zum Zusammenprall mit einer Straßenlaterne, woraufhin der Fahrer die Flucht mit dem Auto fortsetzte. An einem angrenzenden Acker kam der Wagen dann zum Stehen. Drei Insassen versuchten, zu Fuß weiter zu flüchten. Dabei wurde der mutmaßliche Fahrer von der Polizei gestellt, die anderen zwei entkamen unerkannt. Der schwer verletzte Mann wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Herzsprung (dpa/bb). Ein Mann ist bei der Flucht vor einer Verkehrskontrolle in Herzsprung (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) mit einem gestohlenen Auto gegen eine Straßenlaterne geprallt. Dabei sei er schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach beschleunigte der Mann das Auto, als Polizisten es in der Nacht auf Donnerstag kontrollieren wollten. Kurz darauf kam es zum Zusammenprall mit einer Straßenlaterne, woraufhin der Fahrer die Flucht mit dem Auto fortsetzte. An einem angrenzenden Acker kam der Wagen dann zum Stehen. Drei Insassen versuchten, zu Fuß weiter zu flüchten. Dabei wurde der mutmaßliche Fahrer von der Polizei gestellt, die anderen zwei entkamen unerkannt. Der schwer verletzte Mann wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Den Angaben zufolge war das Auto zuvor in Berlin als gestohlen gemeldet worden. Zudem fanden die Beamten darin eine geringe Menge an Drogen. Ein Drogenschnelltest bei dem mutmaßlichen Fahrer war positiv. Die Identität des Mannes war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst nicht vollständig geklärt. Die Ermittlungen dauerten an.