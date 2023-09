Landesparlament berät über Wohnungsmarkt und Doppelhaushalt

Das Berliner Landesparlament beschäftigt sich bei seiner Sitzung am Donnerstag (10.00 Uhr) unter anderem mit der Wohnungsnot in der Stadt und den Landesfinanzen. Auf Antrag der AfD widmet sich die Aktuelle Stunde zu Beginn der Plenarsitzung den Überlegungen des Senats zu neuen Vorgaben für die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften bei der Wohnungsvergabe. Die Zahl der Zimmer soll sich künftig mehr als bisher an der Haushaltsgröße orientieren. Die AfD hat das bereits scharf kritisiert.