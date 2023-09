Kriminalgericht Moabit Prozess um totes Baby in Berlin: Mutter kommt vor Gericht

Nach dem gewaltsamen Tod eines drei Monate alten Mädchens beginnt am Donnerstag (9.30 Uhr) vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen eine 26-Jährige. Sie soll ihre kleine Tochter misshandelt und tödlich verletzt haben. Die Anklage lautet auf Totschlag. Das Mädchen sei am 12. Mai 2022 bewusstlos in seinem Bett aufgefunden worden und wenig später gestorben.