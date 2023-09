Weddinger Schulturnhalle nach Brand gesperrt

Berlin. Die Turnhalle der Erika-Mann-Grundschule in Berlin-Wedding ist nach einem Brand am Dienstagnachmittag nicht mehr nutzbar. Das Feuer war in der oberen Turnhalle ausgebrochen und hat diesen Teil komplett ausgebrannt, teilte der Schulstadtrat im Bezirk Mitte, Benjamin Fritz (CDU), am Mittwoch mit. Die untere Halle war nach jetzigem Stand hauptsächlich durch das Löschwasser beschädigt worden.

Lesen Sie mehr Blaulicht-News hier im Blog

Berlin-Mitte: Das war der Auslöser des Brands

Dank der zügigen Löscharbeiten der Feuerwehr in der Schulturnhalle an der Utrechter Straße konnte am Dienstag das Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Am Mittwoch war Bezirksstadtrat Fritz mit Mitarbeitenden des Schulamtes vor Ort. Gemeinsam mit der Schulleitung habe man sich darauf verständigt, dass die Erstmaßnahmen zur Sicherung der Sporthalle schnellstmöglich eingeleitet werden. Auslöser des Brandes war ein Defekt in der Lichtanlage.

Fritz sagte vor Ort, am wichtigsten sei es, dass keine Schüler, keine Lehrkräfte und keine Reinigungskräfte schwere Schäden erlitten hätten. Die entstandenen Schäden sollen schnellstmöglich im engen Austausch mit der Schulleitung angegangen werden.

Mehr über Mitte lesen Sie hier