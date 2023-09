Teenager bei Wohnhausbrand in Marzahn schwer verletzt

Ein Teenager ist bei einem Feuer an einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Marzahn schwer verletzt worden. Bei dem 16-Jährigen solle Lebensgefahr bestehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auch die 46 Jahre alte Mutter des Jungen wurde bei dem Feuer am Mittwochmorgen am Blumberger Damm schwer verletzt. Beide wurden den Angaben zufolge mit Brandverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Ein Brandkommissariat ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge brannten zunächst Mülltonnen des Wohnhauses. Die Feuerwehr evakuierte das Haus, da die Flammen bereits auf die Fassade übergegriffen hatten. Weitere Angaben dazu, wie die Mutter und der Sohn sich verletzten, machte die Polizei zunächst nicht.