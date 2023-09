2500 Kinder können in Herbstferien schwimmen lernen

2500 Schülerinnen und Schüler können in Berlin in den Herbstferien ein Schwimmabzeichen machen. Von 23. Oktober bis 3. November bieten der Landessportbund (LSB) und der Senat wieder Schwimm-Intensivkurse an, wie es in einer Mitteilung am Mittwoch hieß. Demnach richtet sich das kostenlose Angebot an Schüler von der 4. bis zur 10. Klasse, die noch kein Bronzeabzeichen haben. Die Kurse dauern eine Woche und finden in zehn Bädern statt. In den Bädern auf der Fischerinsel, an der Seestraße und in der Gropiusstadt werden inklusive Kurse angeboten. Anmelden können sich Interessierte ab 22. September auf der Internetseite: www.schwimmkurse-sportjugend.de.

Berlin (dpa/bb). 2500 Schülerinnen und Schüler können in Berlin in den Herbstferien ein Schwimmabzeichen machen. Von 23. Oktober bis 3. November bieten der Landessportbund (LSB) und der Senat wieder Schwimm-Intensivkurse an, wie es in einer Mitteilung am Mittwoch hieß. Demnach richtet sich das kostenlose Angebot an Schüler von der 4. bis zur 10. Klasse, die noch kein Bronzeabzeichen haben. Die Kurse dauern eine Woche und finden in zehn Bädern statt. In den Bädern auf der Fischerinsel, an der Seestraße und in der Gropiusstadt werden inklusive Kurse angeboten. Anmelden können sich Interessierte ab 22. September auf der Internetseite: www.schwimmkurse-sportjugend.de.

Den Angaben zufolge nahmen an den Schwimm-Intensivkursen in den Sommerferien mehr als 2600 Schüler teil. Rund 570 Seepferdchen, 1100 Bronze- und 360 Silber-Abzeichen wurden erworben. Insgesamt hätten in diesem Jahr schon 3700 Schüler das kostenfreie Angebot genutzt und 900 Seepferdchen sowie 1500 Bronze- und 500 Silber-Abzeichen erhalten.