2022 mehr Beratungen für Menschen ohne Krankenversicherung

Die sogenannte Clearingstelle in Berlin für Menschen ohne Krankenversicherung hat vergangenes Jahr mehr Beratungen durchgeführt als im Jahr zuvor. Insgesamt hätten rund 4500 Beratungen für etwa 860 Menschen stattgefunden, wie es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Gesundheitsverwaltung heißt. Das sind den Angaben zufolge etwa 1000 Beratungen mehr als 2021.