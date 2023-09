Lesbisches Paar von Jugendlichen zusammengeschlagen

Ein vermutlich lesbisches Paar ist in Berlin-Neukölln von Jugendlichen angepöbelt, angegriffen und zusammengeschlagen worden. Die beiden Frauen im Alter von 39 und 27 Jahren wurden dabei am Montagabend schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Staatsschutz ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung mit homosexuellen-feindlichem Hintergrund.