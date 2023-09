Kündigung wegen sexueller Belästigung zulässig

Die Kündigung eines Arbeitnehmers wegen sexueller Belästigung einer Kollegin durch Berühren ihrer Brüste ist laut einem Gerichtsurteil zulässig. Der Mann ist seit 19 Jahren bei einer Bundesbehörde in Berlin beschäftigt und wurde fristlos gekündigt, weil er die Brüste der Kollegin ohne deren Einwilligung angefasst haben soll, teilte das Arbeitsgericht am Dienstag mit. Dagegen klagte er in erster Instanz vergeblich. Gegen das Urteil kann er Berufung beim Landesarbeitsgericht einlegen.