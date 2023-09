SEK-Einsatz: Mann übt Schießen auf seinem Balkon

Ein Mann hat in Berlin-Neukölln von einem Zimmer aus auf einen Holzvogel auf seinem Balkon geschossen, dabei aber die Fensterscheiben von Wohnungen gegenüber getroffen. Ein Zeuge alarmierte am frühen Montagabend die Polizei in die Niemetzstraße, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Vor Ort meldeten zwei Mieter dann diverse Beschädigungen an ihren Fensterscheiben.