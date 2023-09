Fußball Ausschreitungen am Rande von Regionalligaspiel in Cottbus

Nach einer ausufernden Auseinandersetzung zwischen Fangruppen am Rande eines Fußballspiels in Cottbus ermittelt die Polizei wegen Landfriedensbruch. Vorausgegangen waren Zusammenstöße zwischen Fanlagern des FC Energie Cottbus und des FSV Zwickau vor Anpfiff des Regionalligaspiels am vergangenen Sonntag. Etwa 80 Fans der Cottbuser und 50 Fans der Zwickauer seien zu Schlägereien aufeinandergetroffen, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte. Die Polizei trennte die beiden Fanlager.