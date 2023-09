Hertha-Trainer Dardai lobt „Vollprofi“ Tabakovic

Hertha-Trainer Pal Dardai hat die Einstellung seines Torjägers Haris Tabakovic hervorgehoben. „Er ist ein Vollprofi“, sagte der 47-Jährige am Montag über seinen Neuzugang, der am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig (3:0) drei Tore machte und die Torjägerliste der zweiten Fußball-Bundesliga anführt. Der Schweizer sei immer einer der ersten Profis auf dem Trainingsgelände der Berliner. „Wenn ich runtergehe, steht er schon im Kraftraum und macht sein Programm. Am Ende des Trainings ist er wieder da und macht sein Cool-Down. Auch im Training gibt er Gas“, lobte Dardai.