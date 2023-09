Trotz erfolgreichem Saisonstart: Aubin bleibt kritisch

Mit zwei Siegen am Auftaktwochenende sind die Eisbären erfolgreich in die DEL-Saison gestartet. Weil es spielerisch noch Luft nach oben gibt, hat Torhüter Jake Hildebrand daran großen Anteil.

Düsseldorf (dpa/bb). Trotz der beiden Siege zum Saisonauftakt der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Eisbären Berlin noch einigen Verbesserungsbedarf. „Wir freuen uns sehr über die drei Punkte, aber das war definitiv nicht der Stil, den wir normalerweise spielen wollen“, räumte Cheftrainer Serge Aubin nach dem am Ende glücklichen 3:2 bei der Düsseldorfer EG am Sonntagabend ein. „Unser Spiel bei Fünf gegen Fünf hat mir wirklich nicht gefallen.“

Zufrieden sein konnte der Kanadier allerdings mit der Vorstellung seines Teams in Über- und Unterzahl, die letztlich entscheidend für den Erfolg war. „Unsere Special Teams waren gut“, lobte Aubin. „Das Unterzahlspiel war solide, das Powerplay hat uns zwei wichtige Tore gebracht.“

Wenn beide Mannschaften vollzählig auf dem Eis standen, gelang es den Berlinern aber wie schon beim erst im Penaltyschießen errungenen 2:1-Auftaktsieg gegen den ERC Ingolstadt nur phasenweise, das Spiel zu kontrollieren. So kam dem neuen Goalie der Hauptstädter auch in Düsseldorf eine entscheidende Rolle zu: „Wir schulden Jake Hildebrand etwas“, sagte Aubin. „Ich weiß nicht, ob wir drei Punkte mitgenommen hätten, wenn er nicht gewesen wäre.“

Der US-Amerikaner, der aus Frankfurt in die Hauptstadt gewechselt war, sah am Sonntag zwar beim ersten Gegentor unglücklich aus, sicherte den Eisbären aber vor allem in der turbulenten Schlussphase mit einigen spektakulären Paraden den Sieg.