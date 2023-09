Feuer auf Baustelle: Verdacht auf Brandstiftung

Auf einer Baustelle in Berlin-Mitte haben in der Nacht auf Montag Reifen von zwei Baufahrzeugen gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung, wie sie am Montag mitteilte. Demnach bemerkte eine Passantin Brandgeruch und Qualm an der Baustelle eines neuen Wohnhauses in der Köpenicker Straße und alarmierte die Einsatzkräfte. Zudem holte sie Mitarbeiter eines Clubs in der Nähe zu Hilfe, die zunächst selbstständig mit den Löscharbeiten begannen. Daraufhin löschte die Feuerwehr den Brand vollständig. Verletzt wurde niemand, ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt.