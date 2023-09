Risse in der Hausfassade: 46 Menschen evakuiert

Wegen Rissen in der Hausfassade hat die Berliner Feuerwehr am frühen Sonntagabend 46 Personen aus ihren Wohnungen evakuiert. Die drei Mehrfamilienhäuser in der Parrisiusstraße in Berlin-Köpenick wurden vorsorglich geräumt, wie die Feuerwehr auf der Plattform X (ehemals Twitter) mitteilte. Zuvor hatte der „rbb“ berichtet.