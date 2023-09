Füchse schlagen Sekunden vor Ende auch Hannover

Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte rangen die Berliner am Sonntag im Verfolgerduell vor 8419 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle den TSV Hannover-Burgdorf mit 34:33 (18:21) nieder. Die Füchse bleiben damit Tabellenzweiter hinter der MT Melsungen. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit acht und Lasse Andersson mit sieben Toren.