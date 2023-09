Elfjähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein elfjähriger Junge ist in Berlin-Marienfelde von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge soll nach bisherigen Erkenntnissen am Samstagnachmittag im Tirschenreuther Ring auf Höhe des Parkeingangs Marienparkweg plötzlich mit seinem Fahrrad vom Gehweg auf die Straße gefahren sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einem 88-jährigen Autofahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und das Auto erfasste den Elfjährigen. Das Kind prallte auf die Front des Wagens und stürzte dann zu Boden. Es kam mit Kopf- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus, wo es stationär aufgenommen wurde.