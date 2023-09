Festnahme nach Messerangriff in Berlin-Schöneberg

Nach einem Messerangriff am S-Bahnhof Schöneberg in Berlin hat sich ein 20-jähriger Mann bei der Polizei gestellt und wurde festgenommen. Der mutmaßliche Täter gab an, einem 22-Jährigen in der Nacht zu Samstag mehrere Stichwunden zugefügt zu haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Aufgrund einer Platzwunde am Kopf, deren Herkunft noch geklärt werden muss, kam der 20-Jährige zunächst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Er soll am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Berlin (dpa/bb). Nach einem Messerangriff am S-Bahnhof Schöneberg in Berlin hat sich ein 20-jähriger Mann bei der Polizei gestellt und wurde festgenommen. Der mutmaßliche Täter gab an, einem 22-Jährigen in der Nacht zu Samstag mehrere Stichwunden zugefügt zu haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Aufgrund einer Platzwunde am Kopf, deren Herkunft noch geklärt werden muss, kam der 20-Jährige zunächst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Er soll am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen seien die beiden jungen Männer in der Nacht zu Samstag in einer Sportsbar in der Dominicusstraße in Streit geraten. Nachdem die beiden die Bar verlassen haben, soll der 20-Jährige seinen 22-jährigen Kontrahenten mit einem Messer verletzt haben. Das Opfer wurde von der Polizei am S-Bahnhof Schöneberg aufgefunden und notoperiert. Es besteht nach Angaben der Polizei keine Lebensgefahr.