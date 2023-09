Hertha will gegen Braunschweig Abstiegsplatz verlassen

Hertha BSC will die Abstiegsplätze der 2. Fußball-Liga verlassen. Am 6. Spieltag kann die Mannschaft von Hertha-Trainer Pal Dardai mit einem Sieg über Eintracht Braunschweig am Sonntag im heimischen Olympiastadion (13.30 Uhr/Sky) den Kontrahenten in der Tabelle überholen. Die Berliner haben als Tabellen-17. bisher aus fünf Partien drei Punkte erkämpft, Braunschweig weist als 14. einen Zähler mehr auf.