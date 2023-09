Proteste gegen Erweiterung des Tesla-Geländes

Mehrere hundert Menschen haben nach Angaben der Veranstalter in Erkner gegen die Pläne von US-Elektroautobauer Tesla für eine Erweiterung des Geländes in Grünheide protestiert. Es gehe darum zu verhindern, dass weiter Wald abgeholzt werde, sagte Manu Hoyer von der Bürgerinitiative Grünheide am Samstag. Die Berliner Klimaaktivistin Karolina Drzewo sagte, auch in Berlin gebe es Menschen, die sich um das Wasser sorgten. Mit Reden und Podiumsdiskussionen machten die Veranstalter unter dem Motto „Tesla den Hahn abdrehen“ auf ihre Bedenken aufmerksam.