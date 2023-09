Fünf Fakten zum Heimspiel von Hertha BSC gegen Braunschweig

Im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga empfängt Hertha BSC am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) Eintracht Braunschweig. Als Tabellenvorletzter steht der angeschlagene Hauptstadt-Club gegen die drei Plätze besser platzierten Niedersachsen schon mächtig unter Druck. Die Berliner Hoffnungen ruhen auf einem Neuzugang.

Berlin (dpa/bb). Im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga empfängt Hertha BSC am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) Eintracht Braunschweig. Als Tabellenvorletzter steht der angeschlagene Hauptstadt-Club gegen die drei Plätze besser platzierten Niedersachsen schon mächtig unter Druck. Die Berliner Hoffnungen ruhen auf einem Neuzugang.

Neustart: Das hektische Transferfenster ist seit rund zwei Wochen geschlossen, die Nationalspieler sind nach der Länderspielpause zurück - und Hertha hofft auf einen Neustart. „Jetzt ist die Truppe fest zusammen und wir können jetzt in Ruhe arbeiten“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber.

Lang ist's her: Die letzte Heimniederlage der Berliner gegen Braunschweig liegt 35 Jahre zurück. 1988 musste sich Hertha im heimischen Stadion letztmalig der Eintracht geschlagen geben. Die vergangenen zwei Aufeinandertreffen im Olympiastadion konnten die Berliner jeweils zu null gewinnen, zuletzt 2014 in der ersten Liga.

Pokal-Dauergegner: Dafür trafen beide Teams seit 2018 ganze dreimal in der ersten DFB-Pokalrunde in Braunschweig aufeinander. Im ersten Spiel konnte sich die Hertha, die seit Jahrzehnten von einem Finale der Profis im eigenen Stadion träumt, mit Trainer Pal Dardai noch 2:1 durchsetzen. Die nächsten beiden wilden Spiele gingen unter seinen zwischenzeitlichen Nachfolgern jedoch an die Niedersachsen (2020: 5:4, 2022: 6:5 im Elfmeterschießen).

Abwehrsorgen: Hinten läuft's noch nicht bei der Alten Dame. In den ersten fünf Saisonspielen kassierten die Berliner elf Gegentore. Nur bei Aufsteiger Elversberg (12 Gegentore) landete der Ball noch öfter im Netz.

Hoffnungsträger: Neuzugang Haris Tabakovic hat sich innerhalb weniger Wochen zum Leistungsträger beim Hauptstadt-Club entwickelt. Mit vier Toren und zwei Vorlagen ist der Mittelstürmer Herthas Topscorer. Gegen Braunschweig möchte der 29 Jahre alte Schweizer seinen Lauf fortsetzen.