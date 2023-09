2. Bundesliga Dardai: Neuzugänge müssen sich an zweite Liga gewöhnen

Hertha-Trainer Pal Dardai sieht seine Mittelfeld-Neuzugänge Andreas Bouchalakis und Bilal Hussein noch in der Eingewöhnungsphase. Der Grieche Bouchalakis sei „von der Körpersprache und der Ausstrahlung eine gute Persönlichkeit. Er ist ein intelligenter Fußballer“, sagte Dardai zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag (13.30 Uhr /Sky). „Jetzt muss er sich noch an die zweite Liga gewöhnen. Das ist eine andere Zweikampfführung.“ Das Spiel sei sehr schnell. „Da gibt es keine Zeit, schönen Fußball zu spielen.“ Das sei ein Prozess für die ganze Mannschaft.