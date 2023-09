Gefangener aus offenem Vollzug geflohen

Ein Insasse der Außenstelle Spremberg der Justizvollzugsanstalt Luckau-Duben ist aus dem offenen Vollzug geflohen. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei führten bisher nicht zur Ergreifung 46-Jährigen, wie das Justizministerium in Potsdam am Freitag mitteilte. Der Gefangene sei am Donnerstagabend weg gewesen. Er hatte noch bis zum 16. Oktober 2023 eine Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen.