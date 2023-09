Karpfenteiche in Pankow

Karpfenteiche in Pankow Mysteriöses Fischversterben: So reagiert der Anglerverband

Die Karpfenteiche am DAV Jugendzentrum Pankow-Heinersdorf sind abgelassen worden, die Sanierungsarbeiten sind allerdings bereits angelaufen.

