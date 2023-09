Warntag: Land zieht weitestgehend positive Bilanz

Brandenburgs Innenministerium zieht nach dem bundesweiten Warntag für die Mark eine erste positive Bilanz. „Insgesamt kann der „Bundesweite Warntag 2023“ in Brandenburg positiv bewertet werden“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstagnachmittag. Am Donnerstag um 11.00 Uhr wurde die brandenburgische Bevölkerung unter anderem durch schrillende Handys und Sirenengeheul gewarnt.

Potsdam (dpa/bb). Brandenburgs Innenministerium zieht nach dem bundesweiten Warntag für die Mark eine erste positive Bilanz. „Insgesamt kann der „Bundesweite Warntag 2023“ in Brandenburg positiv bewertet werden“, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstagnachmittag. Am Donnerstag um 11.00 Uhr wurde die brandenburgische Bevölkerung unter anderem durch schrillende Handys und Sirenengeheul gewarnt.

Der Probealarm erreichte die Bürgerinnen und Bürger sogar teilweise überpünktlich um 10.59 Uhr über das Cell Broadcast System sowie verschiedene Warn-Apps wie Nina oder Katwarn. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz waren wie angekündigt keine Sirenen zu hören. Aktuell würden die Sirenen modernisiert, hatte die Verwaltung des Landkreises erklärt.

Die Abdeckung und Erreichbarkeit mit dem neuen Warnsystem Cell Broadcast lag laut Innenministerium bei 97 Prozent. Cell Broadcast wurde am Donnerstag erstmals seit seiner Einführung im Februar 2023 auch in Brandenburg einem Test unterzogen. Mit dem System kann die Bevölkerung in der jeweiligen Umgebung gezielt per Textnachricht etwa vor Unwettern, Großbränden, Überflutungen, Schadstoffaustritten und Bombenentschärfungen gewarnt werden.

„Die Auslösung der Sirenen in Brandenburg lag bei 95 Prozent“, führte der Sprecher aus. Die Warn-Apps Nina und Katwarn „haben zeitgerecht, beziehungsweise nur mit geringer zeitlicher Verzögerung (unter einer Minute) ausgelöst“, hieß es in einer Mitteilung des Innenministeriums. „Der TV-Crawler im RBB lief durch, auch im RBB Radio wurde die entsprechende Warnmeldung vorgetragen.“

Die Warnungen wurden je nach Region auch über andere Kanäle veröffentlicht. Einige Kommunen hatten die Warnmeldungen auf gemeindeeigenen Websites veröffentlicht, in mehreren Landkreisen oder kreisfreien Städten wurden auch Stadtinformationstafeln mit Warnmeldungen versehen. Bei einigen kommunale Verkehrsgesellschaften liefen die Warnmeldungen laut Innenministerium auch auf den digitalen Laufbändern in den Fahrzeugen und den Haltestellen. In der Uckermark wurden mobile Sirenen über Lautsprecherwagen eingesetzt.

Kleinere Mängel habe es auch gegeben, sagte der Ministeriumssprecher. „Zum Beispiel wurden in einer Gemeinde in Brandenburg die kommunalen Sirenen nicht ausgelöst.“ Grund dafür war laut Sprecher ein Programmierfehler in den Sirenensteuergeräten.