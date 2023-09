Anträge auf Elterngeld in Berlin jetzt online möglich

Familien können Anträge auf Elterngeld in Berlin jetzt online stellen. Über den Onlinedienst „ElterngeldDigital“ ist es ab sofort möglich, Antragsdaten, Nachweise und Unterschrift komplett digital zu übermitteln, wie Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und Berlins Familiensenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) mitteilten. Beide Politikerinnen besuchten am Donnerstag ein Familienservicebüro in Marzahn-Hellersdorf und informierten sich dort über die digitalen Anträge und ihre weitere Bearbeitung.

„Das ElterngeldDigital ist eine Win-Win-Situation und wirft ein Schlaglicht auf die digitalen Potenziale der Verwaltung“, erklärte Paus. „Eltern sparen Zeit, die sie besser mit dem Nachwuchs verbringen können. Auch die Verwaltung kann die Anträge schneller bearbeiten und bewilligen, weil diese nicht mehr abgetippt werden müssen und weniger Fehler oder unvollständige Angaben aufweisen.“ Auch Günther-Wünsch sieht in dem neuen Angebot eine spürbare Entlastung für Familien, wie sie sagte.

Der Antragsassistent „ElterngeldDigital“ wurde den Angaben zufolge vom Bundesfamilienministerium entwickelt und ist in 11 der 16 Bundesländer verfügbar. In Berlin muss der Online-Antrag nicht mehr ausgedruckt und per Post verschickt werden. „Wer Beratung bei der Antragsstellung wünscht, findet in den Berliner Familienservicebüros weiterhin kostenfreie Unterstützung beim Ausfüllen und kann den Antrag dort direkt online abschicken“, erläuterte Günther-Wünsch. Das digitale Antragsverfahren soll in Zukunft auch bei der neuen Kindergrundsicherung greifen, die 2025 eingeführt werden soll.