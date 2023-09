Dreitägiger Warnstreik im Einzelhandel begonnen

Beschäftigte nehmen an einem Warnstreik teil.

Mit einem dreitägigen Warnstreik im Einzelhandel will die Gewerkschaft Verdi auch in Berlin und Brandenburg den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen erhöhen. Bis einschließlich Samstag sind die Beschäftigten aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Zum Auftakt veranstaltete die Gewerkschaft eine Kundgebung auf dem Berliner Breitscheidplatz. „Während sie auf der einen Seite den Fachkräftemangel beklagen, vertreiben die Arbeitgeber die Beschäftigten mit ihrer Lohnpolitik geradezu aus dem Handel“, kritisierte Verdi-Landesleiterin Andrea Kühnemann.