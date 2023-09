Berlin und Kiew schließen Städtepartnerschaft

Berlin und Kiew schließen am Donnerstag eine Städtepartnerschaft. Zur Unterzeichnung einer entsprechenden Erklärung wird Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko in der deutschen Hauptstadt erwartet. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) will seinen Kollegen aus der Ukraine am Nachmittag (14.30 Uhr) am Brandenburger Tor empfangen. Dann geht es gemeinsam ins Rote Rathaus.