Prozess gegen Lkw-Fahrer nach Tod einer Radfahrerin

Mehr als zwei Jahre nach dem Tod einer Radfahrerin in Berlin-Friedrichshain steht am Donnerstag (9.15 Uhr) ein Lastwagenfahrer wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Der 58-Jährige soll die Frau am 27. Mai 2021 auf der Frankurter Allee mit seinem Sattelzug überrollt haben, als diese einem auf einem Radweg parkenden Geldtransporter auswich. Die Anklage wirft dem Lkw-Fahrer vor, keine Vollbremsung ausgelöst zu haben, obwohl er den Geldtransporter und die Radfahrerin wahrgenommen habe.