Iranische Frauenrechtsbewegung erhält Medienpreis M100

Die iranische Freiheitsbewegung „Women, Life, Freedom“ wird am Donnerstag in Potsdam mit dem Medienpreis M100 Media Award ausgezeichnet. Mit dem Preis sollen nach Angaben der Veranstalter mutige Frauen und Mädchen, aber auch Männer geehrt werden, die in ihrer Heimat gegen Unterdrückung und für Freiheit und Menschenrechte protestieren. Stellvertretend nimmt ihn die iranische Frauenrechtsaktivistin Shima Babaei (18.00 Uhr) entgegen, die seit 2020 in Belgien im Exil lebt.