Konzept für Verbindungen zwischen Prignitz und Meck-Pomm

Der Ausbau der Strecke Neustadt (Dosse) bis nach Meyenburg sowie die Reaktivierung der anschließenden Strecke zwischen Meyenburg und Güstrow nehmen weiter Konturen an. Am Mittwoch wurde in Karow ein Konzept der Region für modernen Schienenpersonennahverkehr vorgestellt. Dieses solle als Grundlage für die von den Ministern in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern in Auftrag gegebene Potenzialanalyse dienen, sagte eine Sprecherin der Enon Gesellschaft. Das Konzept sei in Zusammenarbeit von zwei Verkehrsexperten mit den fünf Landkreisen entlang der Strecke entstanden.