So steht es um den Leopoldplatz: Hier die Drogen – dort der Kinderspielplatz

Am Leopoldplatz in Mitte wächst die Drogenszene. Gleichzeitig werden hinter der Kirche die Spielangebote für Kinder erweitert.

Auf Anhieb beliebt bei Kindern und Jugendlichen – und ein Beitrag zur Schwammstadt Berlin: Der neue Belag des Bolzplatzes am Maxplatz leitet Regenwasser ins Grundwasser, nicht in die Kanalisation.

Berlin. Auf dem Maxplatz, dem hinteren Teil des umstrittenen Leopoldplatzes in Wedding, haben rund 80 Kinder und Erwachsene einen erneuerten Bolzplatz und eine Spielskulptur eingeweiht. Umweltstadträtin Almut Neumann (Grüne) und Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD) waren sichtlich froh, einmal nicht wegen der wachsenden Drogenszene auf dem Platz zu stehen, sondern bunte Bänder durchzuschneiden und frohe Botschaften zu verkünden.

Ephraim Gothe nannte die Spielfläche, die bis Jahresende noch um weitere Angebote ergänzt werden soll, eine „ökologische und soziale Großtat“. Lange habe die Vorbereitung gedauert, bereits 2009 sei an dem Renovierungskonzept gearbeitet worden. Die Idee sei damals gewesen, die Trinkerszene durch die Anlage überdachter Sitzgelegenheiten auf einen Bereich abgesondert vom Maxplatz weiter vorne am Leopoldplatz zu konzentrieren und über das Café Leo zu kontrollieren. „Die Sortierung hat geklappt“, meinte Gothe.

Drogen am Leopoldplatz: Der Konsum von Crack und Heroin findet direkt auf dem Platz statt

Nicht geklappt hat, dass neben dem damals verhältnismäßig kleinen Trinkertreff sich inzwischen eine große Drogenszene entwickelt hat. Fast immer sind 50 oder noch mehr Menschen unter oder um die überdachten Sitzgelegenheiten unterwegs, Anwohner berichteten schon von 200. Viele sind auffallend nervös, einige konsumieren direkt auf dem Platz, oft an der Nazarethkirche, Crack und Heroin.

Laut Gothe ist dazu jetzt das Abgeordnetenhaus gefordert. Beim Sicherheitsgipfel des Berliner Senats am vergangenen Freitag, auf dem die Situation am Leopoldplatz und im weit stärker von Drogenhandel und Gewalt betroffenen Görlitzer Park in Friedrichshain-Kreuzberg diskutiert wurde, sei man übereingekommen, dass die Szene nicht an andere Orte in der Stadt verschoben werden solle, sondern dass man Angebote machen müsse.

Drogen am Leopoldplatz in Berlin: Wo es eine Systemlücke in der Versorgung gibt

„Es gibt eine Systemlücke in der Versorgung“, gab Gothe einen kurzen Bericht von Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger (Grüne) vom Sicherheitsgipfel wieder. Es gebe zwar Unterkünfte für Obdachlose in Berlin, auch für Trinker. Doch dort seien Drogen tabu – in allen Unterkünften Berlins. Crack-Abhängige könne man so nicht erreichen.

Auch gebe es keine Möglichkeiten, ihnen Substitutionen zu vermitteln. Der Fixpunkt, das Drogenkonsummobil auf dem Leopoldplatz für aufsuchende Straßensozialarbeit, könne eine Überführung in geleitete Bahnen und Institutionen nicht leisten. Solche Angebote und auch die Unterkünfte müssten nun über den Haushalt möglich gemacht werden.

Warum ausgerechnet Kinder den Leopoldplatz in Berlin-Mitte lieben

Bei Kindern sind der Leopold- und der Maxplatz sehr beliebt. Zur Eröffnung kamen etwa 50 spontan von anderen Spielanlagen auf den beiden Plätzen herbei, probierten den noch neuen, leuchtend blauen Bolzplatzbelag („tut gar nicht weh, wenn man mal stürzt“) und das Klettergerüst aus. „Ich habe es ganz alleine bis nach ganz oben geschafft“, freute sich die sechsjährige Amelié. Besonders aufregend fand sie dann die überraschende Eröffnungsparty, wo sie einen Yoghurt und – bei der Piniata – ein Bonbon ergatterte.

Einweihung der neuen Spieleskulptur am Maxplatz, dem Nachbarn des Leopoldplatzes im Wedding.

Foto: Birgit Lotze / BM

Auch die Eltern zeigten sich erfreut, dass die Spielanlagen weiter verbessert wurden. Doch es fiele auf, dass die Mülltonnen ganz leer seien, „gestern sind sie noch übergequollen“, sagte ein Mutter. Eine andere Mutter pflichtete ihr bei. Vor allem seien sie „megagenervt“ von dem offenen Drogenkonsum. Man finde immer wieder blutige Spritzen, ab und an sei zu beobachten, dass sich jemand in den Hals spritze. „Es ist furchtbar, was da abgeht.“ Ein richtiger Drogendruckraum müsse her, „nicht so ein kleiner Fixpunkt“.

Beleidigt wurde noch keine Mutter in der Runde, die Menschen aus dem Bereich der überdachten Bänke seien „wibbelig“, aber – zumindest noch – friedlich. Eine Anwohnerin sagt, es gebe bislang auch kaum Beschaffungskriminalität. Aber man erwische die Drogenkonsumenten häufig im Hauseingang beim Spritzen, sogar vor dem Kindergarten. Einer von ihnen habe eine Brechstange dabeigehabt.

Warum ein Bolzplatz zur Schwammstadt Berlin beiträgt

Bis Jahresende soll der Maxplatz für Kinder und Erwachsene noch mehr verschönert werden. Im vorderen Bereich zum Leopoldplatz hin soll künftig Tischtennis gespielt werden, daneben soll eine Grünanlage entstehen. Auch am hinteren Bereich des Mollplatzes, beim Kleinkinder-Spielplatz und an der Ecke, wo in Zeiten, als es die DDR noch gab, die Passierscheinstelle stand, soll alles grüner und schöner werden. Geplant ist hier ein Bürgerinnengarten. Wo derzeit die Treppenstufen und Mauern stehen, wird ein Aufenthaltsbereich zum Sitzen und Unterhalten entstehen.

Umweltstadträtin Almut Neumann sagte, man wolle mit dem Projekt so viel Fläche wie möglich entsiegeln. Großen Anteil daran habe der Bolzplatz, der früher asphaltiert war und in der erneuerten blauen Version das Regenwasser versickern lässt oder über Abflüsse in Auffangbehälter schafft, aus denen es dann wieder in die Erde ins Grundwasser gelangt. Neumann sagte, auch dies sei ein kleiner, aber wichtiger Beitrag in Richtung Schwammstadt Berlin. Der Basketballplatz soll ebenso in den nächsten Monaten mit einem solchen Boden ausgerüstet werden. Das Gesamtprojekt wird mit fast zwei Millionen Euro gefördert, das meiste davon stammt aus europäischen Fonds.

CDU fordert mehr Polizeipräsenz und mehr Sauberkeit

Die CDU in Mitte begrüßte die Pläne zur Unterbringung und für Substitutionsmaßnahmen für Drogenabhängige nur bedingt. Noch mehr Angebote, ein weiterer Ausbau der Drogensucht-Infrastruktur, würden als Pull-Faktoren nur noch mehr drogenkranke Menschen anziehen – mit den entsprechenden negativen Begleiterscheinungen, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Daniela Fritz.

Die Politik sei am Leopoldplatz „komplett gescheitert“. Gesprächsrunden, Platzdienst und immer weitere Sozialausgaben hätten die Lage nicht einmal stabilisieren können. Neben einer stärkeren Polizeipräsenz auf dem Platz müsse man die Sorgen der Anwohner endlich ernst nehmen und deren berechtigte Interessen nach mehr Sicherheit, Sauberkeit und mehr Aufenthaltsqualität endlich aufnehmen.

Lesen Sie auch: Crack-Szene am Leopoldplatz: Abhängige bitten um Hilfe