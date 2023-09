Paar rassistisch beleidigt: Mann zu Boden geschlagen

Ein bislang unbekannter Mann hat einen 32-Jährigen in Schöneberg rassistisch beleidigt, geschlagen und mit einem Messer angegriffen. Der Verletzte kam nach dem Angriff zur ambulanten Behandlung in eine Klinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach war das Opfer am Dienstagabend mit einer 35-jährigen Begleiterin unterwegs gewesen, als der Mann anfing, die beiden zu beleidigen.