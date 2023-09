Stadtgrün Bündnis will Berlin per Volksentscheid „hitzesicher“ machen

Eine Initiative will in Berlin einen Volksentscheid für mehr Stadtgrün initiieren. Sie will dazu ein „BaumGesetz“ erarbeiten und den Bürgern zur Abstimmung stellen, wie Vertreter am Mittwoch ankündigten. In dem Gesetz sollen demnach Maßnahmen verankert werden, um Berlin - wie es hieß - „spätestens 2035 wetterfest und hitzesicher“ zu machen. Dazu zählen nicht zuletzt mehr Bäume, weshalb von einem „BaumEntscheid“ die Rede ist.