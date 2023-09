Aktion gegen Hunger: Nothilfe für Unwetteropfer in Libyen

Die Hilfsorganisation Aktion gegen Hunger will Opfer des Unwetters in Libyen mit Hilfsgütern versorgen. „Unsere Teams in Libyen stehen bereit und planen in Zusammenarbeit mit dem Libyschen Roten Halbmond, rund 1000 Menschen mit Lebensmitteln, Hygiene-Kits und weiteren dringend benötigten Artikeln zu versorgen“, so Geschäftsführerin Helene Mutschler am Mittwoch laut Mitteilung.